США представили на рассмотрение СБ ООН резолюцию, касающуюся продления оружейного эмбарго касаемо Ирана. При этом отмечается, что ограничить поставки оружия Ирану не удалось в полной мере.

При этом, как сообщается, Россия заблокировала эту заявку. По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Ирану Брайана Хука, если Россия, а также Китай, продолжат свой действия, которые Хук назвал “путём к антиутопии”, то они могут оказаться в изоляции в ООН.

Также было отмечено, что несколько дней назад Россия и Китай уже изолированы в МАГАТЭ. Совет МАГАТЭ, в который входит 35 стран, состоялся 19 июня. Совет потребовал, чтобы в Иране дали доступ США в качестве ядерного наблюдателя за двумя объектами. Россия и Китай были против этого шага, однако помешать принятию этого решения не сумели.