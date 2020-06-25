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США представили на рассмотрение СБ ООН резолюцию, касающуюся продления оружейного эмбарго касаемо Ирана. При этом отмечается, что ограничить поставки оружия Ирану не удалось в полной мере.

При этом, как сообщается, Россия заблокировала эту заявку. По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Ирану Брайана Хука, если Россия, а также Китай, продолжат свой действия, которые Хук назвал “путём к антиутопии”, то они могут оказаться в изоляции в ООН.

Также было отмечено, что несколько дней назад Россия и Китай уже изолированы в МАГАТЭ. Совет МАГАТЭ, в который входит 35 стран, состоялся 19 июня. Совет потребовал, чтобы в Иране дали доступ США в качестве ядерного наблюдателя за двумя объектами. Россия и Китай были против этого шага, однако помешать принятию этого решения не сумели.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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