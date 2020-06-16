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Специалисты австралийского Университета имени Иоганна Кеплера создали “слоновий” хобот из съедобного геля.

Это гель состоит из желатина, лимонной кислоты, которая не даёт бактериям испортить хобот, и глицерина, добавленного для того, чтобы материал не терял мягкость и увлажнённость. Материал, как было выяснено, способен не высыхать около года и сгибаться более 330 000 раз.

В настоящее время хоботу необходима несъедобная электроника для своего функционирования, поэтому откусывать от него целые части на данный момент нельзя.

Робот способен захватывать и передавать различные предметы. В качестве сфер использования такое устройство можно задействовать для изготовления детских игрушек или введения лекарств животным. По мере развития технологии специалисты видят в этом направлении огромные перспективы.

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