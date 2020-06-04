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В Бурятии сотрудницу районного отдела полиции наказали за то, что она давала своему ребёнку служебное оружие как игрушку.

Информацию об инциденте на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала уполномоченная по правам ребёнка в республике Татьяна Вежевич. Она попросила провести проверку по данному инциденту.

Как выяснилось, о том, что четырёхлетний ребёнок играет с оружием, сообщил бывший муж сотрудницы полиции. Также он заявил, что она препятствует его общению с ребёнком и попросил помощи в организации их встреч. В итоге, по факту обращения была организована служебная проверка, по результатам которой женщину привлекли к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что неизвестно, был ли случай игры ребёнка с оружием единственным, или женщина давала его регулярно. По словам Вежевич, им эту информацию не сообщат, но, в любом случае, достаточно того, что женщину наказали.

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