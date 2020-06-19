В информагентстве Sohu, издаваемом в Китае, сообщили, что Украина просчиталась, когда попыталась уменьшить обороноспособность России, отказав ей в продаже газотурбинных установок.

Согласно словам китайских экспертов, на новейших фрегатах проекта 22350, созданных в РФ, будут устанавливаться отечественные двигатели. Отмечается, что судно «Адмирал Головко» оснастят российской установкой, мощность которой составляет 27 500 «лошадок». Изготовлением новых силовых агрегатов для кораблей занимаются специалисты предприятия «Сатурн», находящегося в городе Рыбинск.

Аналитики из КНР отмечают, что РФ смогла быстро выйти из затруднительной ситуации, в минимальные сроки создав альтернативу украинским газотурбинным установкам. Теперь ей не придется импортировать иностранные двигатели для своих современных фрегатов.