В ряде СМИ сообщили о том, что журналистка Юлия Норкина на самом деле свела счеты жизнью. Причиной ее поступка могло стать известие о страшном диагнозе.

Ранее Андрей Норкин, супруг Юлии и известный телеведущий, на своей страничке в соцсетях сообщил о смерти своей 52-летней жены. Однако он не стал раскрывать точных причин случившегося. Некоторые заявили, что у журналистки произошел инфаркт, а другие были уверены, что она страдала от тяжелой болезни.

Позднее в Сети начали появляться сведения о том, что Юлия покончила жизнь самоубийством, после того как узнала о своем смертельном заболевании. Родственники умершей все еще не подтвердили данную информацию.