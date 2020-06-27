В подмосковном городе Дмитров местный следователь МВД собирал деньги на лечение болезни, которой у него не было.

Отмечается, что в апреле текущего года у сотрудника правоохранительных органов якобы произошел приступ, после чего он ушел на больничный. Вскоре руководство потребовало, чтобы он показал больничные листы. «Пациент» отправил им фотографии документов, однако в ходе проверки стало известно, что они недействительны.

«Больной» также начал собирать средства на лечение своего фейкового заболевания в социальных сетях. Друзья и родные до последнего считали, что следователь действительно болеет, поэтому активно помогали ему в сборе денег. Всего уже экс-работник МВД смог собрать со своих знакомых свыше 1,5 миллиона рублей.