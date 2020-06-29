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На интернет-ресурсе мэра Москвы сообщили о том, что на ВДНХ будет отреставрирована скульптура матроса, на протяжении свыше шестидесяти лет украшавшая входную зону павильона «Радиоэлектроника и связь».

В ходе реставрационных работ павильона строителями была найдена голова статуи. Согласно словам Алексея Емельянова, главы одного московских департаментов, эксперты подтверждают ее подлинность. Она будет использована для восстановления всей фигуры, что позволит специалистам воссоздать исторический декор 50-х годов прошлого века.

В рамках проводимого ремонта и реставрации строители стараются вернуть сооружению тот же облик, который у него был в 1954 году. Однако данный процесс невероятно сложен и трудоемок, так как от декора тех лет осталось очень мало целых элементов. Закончить все работы специалисты намерены к концу 2020 года.

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