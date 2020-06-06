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В подмосковном городе Серпухов полицейские задержали научного работника Института инженерной физики, хранившего дома незарегистрированное оружие.

Правоохранители во время обыска квартиры физика нашли у него автоматы, пистолет и пулемет с различными деталями. После этого сотрудники полиции решили проверить гараж, принадлежащий отцу исследователя и находящийся в Туле. В нем они обнаружили тротиловую шашку, гранаты и взрывные устройства.

Следователи должны будут выяснить, как именно физик и его отец получили все это вооружение, и для чего оно понадобилось им. Согласно предварительной информации, они занимались его продажей. Если их вина будет доказана, то злоумышленников могут приговорить к четырем годам лишения свободы.

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