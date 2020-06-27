Сразу в двух Международных конкурсах приняли участие творческие коллективы Дома детства и юношества, расположенного в городском округе Серпухов.

Дмитрию П., подопечному танцевального театра «Конопушки», удалось стать Лауреатом 2-й степени в номинации «Проза, соло» в рамках международного фестиваля под названием «Зажигаем звезды». В рамках него свое мастерство демонстрировали актеры, певцы и танцоры.

Вера И. и Кира Г., члены коллективов «Забавушка» и «Стрекоза», заняли 3-е и 2-е места соответственно в международном соревновании «Победители». На нем талантливые девушки и юноши показывали не только творческие, но также методические и научно-исследовательские работы.