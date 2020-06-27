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Сразу в двух Международных конкурсах приняли участие творческие коллективы Дома детства и юношества, расположенного в городском округе Серпухов.

Дмитрию П., подопечному танцевального театра «Конопушки», удалось стать Лауреатом 2-й степени в номинации «Проза, соло» в рамках международного фестиваля под названием «Зажигаем звезды». В рамках него свое мастерство демонстрировали актеры, певцы и танцоры.

Вера И. и Кира Г., члены коллективов «Забавушка» и «Стрекоза», заняли 3-е и 2-е места соответственно в международном соревновании «Победители». На нем талантливые девушки и юноши показывали не только творческие, но также методические и научно-исследовательские работы.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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