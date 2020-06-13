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Сергей Жуков, певец из РФ, разместил клип на свою новую композицию «Расскажи мне», в котором продемонстрировали слезы Ольги Бузовой, Альбины Джанабаевой и Кристины Асмус.

Исполнитель считает, что если мужчины способны поведать о своей любви с помощью слов, то женщины могут передать свое текущее эмоциональное состояние при помощи одного только взгляда. По этой причине он попросил участвовавших в его клипе девушек не только вспомнить о своей любви, но и передать чувства глазами.

В результате новое музыкальное видео Жукова получилось невероятно запоминающимся и душевным. Он смог собрать в нем сразу 13 знаменитостей, правда, далеко не все зрители смогли узнать их. Дело в том, что в кадре демонстрировались лишь глаза звезд. Причиной этому стал карантин, из-за которого съемки каждой девушки проводились отдельно.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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