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В Чувашии сообщили подробности о трёх случаях смерти пациентов из-за коронавирусной инфекции, произошедших за последние несколько дней.

Так, о двух инцидентах информация появилась 20 июня – скончались две женщины, которым было 45 и 86 лет. Ещё об одном смертельном случае стало известно 22 июня – скончался мужчина 34-х лет. Он, а также 45-летняя женщина лечились в больнице скорой медицинской помощи, 86-летняя пациентка лечилась в госпитале для ветеранов войн в Чебоксарах.

Всего в регионе с начала эпидемии коронавируса от инфекции скончались 24 человека. За всё время излечились 2 558 пациентов, было выявлено случаев заболевания – 4 612 человек. В настоящее время 36 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

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