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Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная в 2017 году самой сексуальной спортсменкой в мире по версии издания Buster Coverage, на своей странице в Instagram опубликовала фото в топе, приковав к себе внимание миллионов поклонников.

В кадре Алиса позирует в обтягивающем спортивном топе, стоя в полуобороте к фотографу. В подписи к публикации она немного рассказала о себе, сообщив, что музыка является её лучшим мотиватором. По утверждению спортсменки, именно музыка помогает ей достигать личных рекордов. Однако подписчики больше внимания обратили на её фото, нежели на слова.

В комментариях поклонники засыпали спортсменку комплиментами. Восхищаясь красотой Анны, многие из комментаторов отмечали, что именно она является, в свою очередь, лучшим мотиватором для них. Некоторые назвали её ангелом и заявили, что с такой красотой и музыка не нужна.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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