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В Москве с 1 июня отменяются некоторые ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции.

Так, с этого дня жителям столицы можно заниматься спортом на улицах. Пропуск для этого, если нет необходимости использовать личный или общественный транспорт, не требуется. Однако ношение защитной маски остаётся обязательным. Время занятий спортом ограничено – до 9 часов утра.

Кроме того, с 1 июня разрешаются прогулки с 9 часов утра до 21 часов вечера, не более трёх прогулок в неделю. Прогулки разрешены в соответствии с расписанием, зависящем от адреса проживания. Маски или респираторы также обязательны к ношению во время прогулок.

Разрешена работа непродовольственной торговли и ряда предприятий сферы услуг, а также начинают работать ярмарки выходного дня и велопрокат.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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