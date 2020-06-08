Евгений Пинелис, русскоговорящий врач из США, сообщил о «таинственном исчезновении» коронавирусной инфекции в Нью-Йорке.

Согласно словам медика, в больнице, где он работает, практически не осталось больных с COVID-19. Врачи начали постепенно возвращаться к выполнению профильных обязанностей. В медучреждение сейчас в основном поступают люди, страдающие от перфорации кишечника, панкреатита и опухолей.

Он добавил, что из медработников уже давно никто не заражался. Всего 1,5 месяца назад в коронавирусном отделении лежала масса людей, а сейчас в нем почти никого нет. Пинелис отметил, что недавно видел заявление о том, что в городе за минувшие сутки никто не скончался от коронавируса, однако он не стал проверять его достоверность.