Прошлой ночью российские ВКС осуществили авиаудар по позициям джихадистов, которые планировали штурмовать укрепления сирийских правительственных сил.

В информагентстве Avia.pro отмечают, что боевые машины РФ атаковали террористов, расположившихся рядом с подножием горы Завия, находящейся к югу от автодороги M4. Боевики собирались осуществить неожиданное нападение на сирийских военнослужащих, однако в итоге их план провалился, и им пришлось отступить.

В СМИ сообщают, что обстановка в Сирии снова накалилась. За последние дни террористы устроили несколько провокаций и попытались захватить позиции сирийской армии. Однако все их атаки оказывались безуспешными из-за вмешательства российской авиации.