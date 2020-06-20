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Изготовленные в России самолеты Су-24 и МиГ-29 помогли Ливийской национальной армии (ЛНА) разгромить протурецких боевиков и военнослужащих Турции за неделю.

В издании Avia.pro сообщают, что МиГ-29 были обнаружены в ходе уничтожения более 3-х военных колонн. Однако журналисты отмечают, что официально российские ВКС не участвуют в конфликте, идущем сейчас в Ливии, несмотря на то, что Пентагон публикует «доказательства» обратного.

В СМИ заявляют, что после уничтожения боевых патрулей Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, и лидеры Правительства национального согласия сообщили о необходимости как можно скорее начать переговоры с ЛНА касательно прекращения огня.

Футбол:
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