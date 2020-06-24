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Российская армия, как заявило Министерство обороны, постепенно меняет автоматы АК-74М на АК-12.

Отмечается, что АК-12 уже находится на вооружении основных видов войск. Поставки начались ещё в декабре 2018 года, когда было получено 2,5 тысяч автоматов. Сейчас же по контракту 2020 года уже было получено более 35 тысяч экземпляров этих автоматов.

Таким образом, государственный контракт на поставку был выполнен досрочно. Сейчас идёт выполнение контракта по гособоронзаказу 2021 года.

По словам представителя госкорпорации “Ростех”, Ак-12 представляет собой автомат калибра 5,45 мм, он отличается рядом преимуществ, таких как повышенная точность и кучность стрельбы, а также универсальность. Разработка автомата ведётся в рамках программы “Ратник”.

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