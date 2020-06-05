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Криштиану Роналду, игрок ФК «Ювентус», смог стать первым футболистом в истории, сумевшим собрать более одного миллиарда долларов.

Согласно словам журналистов, португальский спортсмен за свою профессиональную карьеру, которая длится уже семнадцать лет, получил около 650 000 000 долларов в виде зарплаты от разных команд. Оставшиеся деньги являются выплатой от контрактов спонсоров.

Однако португальцу не удалось стать первым спортсменом, накопившим миллиард долларов. Его опередили: гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйуэзер. Ранее стало известно, что годовой оклад нападающего «Ювентуса» равен 31 000 000 евро.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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