Криштиану Роналду, игрок ФК «Ювентус», смог стать первым футболистом в истории, сумевшим собрать более одного миллиарда долларов.

Согласно словам журналистов, португальский спортсмен за свою профессиональную карьеру, которая длится уже семнадцать лет, получил около 650 000 000 долларов в виде зарплаты от разных команд. Оставшиеся деньги являются выплатой от контрактов спонсоров.

Однако португальцу не удалось стать первым спортсменом, накопившим миллиард долларов. Его опередили: гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйуэзер. Ранее стало известно, что годовой оклад нападающего «Ювентуса» равен 31 000 000 евро.