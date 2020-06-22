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В городе Стерлитамак около трех недель назад пропала молодая девушка по имени Диана Бухарметова. Родные и близкие ей люди безуспешно пытаются найти ее.

Отмечается, что 22-летняя Диана вышла из дома 3 июня и не вернулась обратно. С тех пор она ни разу не вышла на связь со своими родственниками или друзьями. Никто из них не знает о ее текущем местоположении. В результате им пришлось обратиться к полицейским и волонтерам.

В Сети были распространены приметы исчезнувшей: она имеет среднее телосложение, карие глаза и длинные волосы темного оттенка, а ее рост составляет 168 сантиметров. По предварительным сведениям, она ушла вместе со своим парнем Евгением Масленниковым.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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