В городе Стерлитамак около трех недель назад пропала молодая девушка по имени Диана Бухарметова. Родные и близкие ей люди безуспешно пытаются найти ее.

Отмечается, что 22-летняя Диана вышла из дома 3 июня и не вернулась обратно. С тех пор она ни разу не вышла на связь со своими родственниками или друзьями. Никто из них не знает о ее текущем местоположении. В результате им пришлось обратиться к полицейским и волонтерам.

В Сети были распространены приметы исчезнувшей: она имеет среднее телосложение, карие глаза и длинные волосы темного оттенка, а ее рост составляет 168 сантиметров. По предварительным сведениям, она ушла вместе со своим парнем Евгением Масленниковым.