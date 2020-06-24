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В управлении СКР по Алтайскому краю сообщили о том, что недавно прошел суд над мужчиной, сбежавшим из колонии и изнасиловавшим пожилую женщину. Он заразил ее ВИЧ.

Согласно версии следствия, 43-летний злоумышленник смог сбежать из тюрьмы в августе 2019 года. После этого он направился в дачное поселение, расположенное в городе Барнаул, и проник в дом, где проживала пострадавшая. Он предложил ей вступить в интимные отношения, но пенсионерка отказалась.

Получив отказ, мужчина набросился на потерпевшую и сексуально надругался над ней, зная о том, что он ВИЧ-инфицирован. После этого он связал женщину и украл ее имущество на сумму восемьсот рублей. Позднее его задержали и приговорили к 5 годам колонии строгого режима.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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