читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты сравнили размеры российского танка Т-14 «Армата» с боевыми машинами, используемыми Германией, Соединенными Штатами, КНР и Украиной.

Главной особенностью новой бронетехники РФ является иная внутренняя компоновка – теперь экипаж находится в отдельной «капсуле» с повышенным уровнем защиты, кондиционером и удобными сидениями. Однако данное нововведение значительно увеличило ее габариты. К примеру, она заметно превосходит в размерах китайский Тип-99 и украинский «Оплот», являющийся модернизированной версией советского Т-80.

Если же рассматривать M1A2 Abrams, созданный в США, и Leopard 2, изготовленный в Германии, то они не сильно уступают «Армате» в плане размеров. Однако западные танки тяжелее, поэтому имеют меньшую мобильность и маневренность.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Египетские истребители F-16 начали атаковать позиции турецких военных в Ливии

В Ливии стартовала военная кампания Египта против сил Турции. Как сообщается, истребители… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.06.2020
  • читать 1 минуту

В Липецкой области женщина притворилась мёртвой, чтобы спастись от сына

В Липецкой области в отношении мужчины, который пытался зарезать свою мать, возбуждено… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.06.2020
  • читать 1 минуту

В Подмосковье около 23 тысяч жителей лечатся от коронавируса дома

Министр здравоохранения по Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в регионе около… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 24 июня – ясно, до 24 °C | город Мытищи, 24 июня – ясно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский, 24 июня – ясно, до 19 °C | Южно-Сахалинск, 24 июня – пасмурно, до 14 °C | Королев, 24 июня – переменная облачность, до 31 °C | Подольск, 24 июня – ясно, до 24 °C | Армавир, 24 июня – небольшая облачность, до 29 °C |