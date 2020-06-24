Эксперты сравнили размеры российского танка Т-14 «Армата» с боевыми машинами, используемыми Германией, Соединенными Штатами, КНР и Украиной.

Главной особенностью новой бронетехники РФ является иная внутренняя компоновка – теперь экипаж находится в отдельной «капсуле» с повышенным уровнем защиты, кондиционером и удобными сидениями. Однако данное нововведение значительно увеличило ее габариты. К примеру, она заметно превосходит в размерах китайский Тип-99 и украинский «Оплот», являющийся модернизированной версией советского Т-80.

Если же рассматривать M1A2 Abrams, созданный в США, и Leopard 2, изготовленный в Германии, то они не сильно уступают «Армате» в плане размеров. Однако западные танки тяжелее, поэтому имеют меньшую мобильность и маневренность.