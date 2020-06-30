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Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, обладателя чемпионского пояса UFC из РФ, назвал размеры сумм, получаемых бойцом за выступления на публике.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что спортсмен за сутки зарабатывает примерно 78 000 долларов. Однако менеджер на своей страничке в Twitter отметил, что эти сведения ошибочны – на самом деле заработок Нурмагомедова составляет не менее 300 000 долларов. Напоминаем, что его следующий бой должен пройти 19 сентября – он столкнется на октагоне с Джастином Гэтжи, уроженцем США.

За свою профессиональную карьеру, российский спортсмен успел принять участие в 28 боях, причем все они завершились его победой. Что касается американца, то он одержал 22 победы при двух проигрышах.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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