Согласно исследованию, проведенному международной группой исследователей во главе с Национальным географическим обществом и Калифорнийским университетом в Дэвисе, примерно половина свободной ото льда земли на планете остается без значительного человеческого влияния.

В исследовании, опубликованном в журнале Global Change Biology, сравнивались четыре последние глобальные карты преобразования природных земель в антропогенные виды землепользования. Половина, затронутая влиянием человека, в большинстве своем представляет города, пахотные земли и места разработки или добычи полезных ископаемых.

«Обнадеживающий вывод этого исследования заключается в том, что если мы будем действовать быстро и решительно, у нас будет небольшое окно, в рамках которого удастся сохранить примерно половину земли на планете в относительно нетронутом состоянии», – рассказывает ведущий автор Джейсон Риггио, доктор наук.

Исследование было опубликовано 5 июня во Всемирный день окружающей среды. Оно направлено на информирование о предстоящей глобальной Конвенции о биологическом разнообразии – Конференции 15-ти сторон. Историческое совещание было запланировано для проведения в Китае этой осенью, но было отложено из-за пандемии коронавируса. Одной из целей встречи является установление конкретных и более высоких целей в области охраны земель и воды.

Приблизительно 15 процентов поверхности Земли и 10 процентов океанов в настоящее время защищены в той или иной форме. Тем не менее, во главе с такими организациями, как Nature Needs Half и Half-Earth Project, звучат глобальные призывы к правительствам взять на себя обязательство по защите 30 процентов земель и воды к 2030 году и 50 процентов к 2050 году.

Незадействованные природные земли по всему земному шару могут помочь очистить воздух и воду, переработать вещества и минералы, повысить плодородность почвы, опылить растения и разложить отходы. Ценность поддержания этих жизненно важных экосистем оценивается в триллионы долларов США в год.

Сохранение и COVID-19

Пандемия коронавируса, которая сейчас поразила весь мир, иллюстрирует важность сохранения природных земель для разделения деятельности животных и человека. Ведущие научные данные указывают на вероятность того, что SARS-CoV2, вирус, вызывающий заболевание COVID-19, является зоонозным вирусом, который перешел от животных к человеку. Эбола, птичий грипп и ОРВИ – другие болезни, которые, как известно, были получены человеческой популяцией от животных.

«Риск таких болезней, как COVID-19, может быть снижен путем прекращения продажи диких животных и минимизации вторжения человека в дикие районы», – рассказывает старший автор исследования Эндрю Якобсон, профессор, занимающийся охраной природы.

Якобсон подчеркивает, что региональное и национальное планирование землепользования, которое идентифицирует и соответствующим образом разбивает зоны, наиболее подходящие для роста городов и сельского хозяйства, может помочь контролировать распространение человека. Создание защиты для других ландшафтов, особенно тех, которые в настоящее время испытывают незначительное антропогенное воздействие, также будет полезным.

От тундры до пустыни

Среди крупнейших районов с низким уровнем воздействия выделяют широкие участки бореальных лесов и тундры в северной Азии и Северной Америке и обширные пустыни, такие как Сахара в Африке и австралийский аутбэк. Эти районы, как правило, более холодные и/или более сухие и менее пригодны для сельского хозяйства.

«Хотя использование земли человеком все больше угрожает оставшимся естественным средам обитания на Земле, особенно в более теплых и более легких для освоения районах, почти половина планеты все еще не используется широко и интенсивно», – отмечает соавтор исследования Эрл Эллис, профессор географии.

Районы с низким уровнем человеческого влияния не обязательно закрыты для людей, скота и правильного управления ресурсами. Авторы подчеркивают, что сбалансированная природоохранная деятельность, учитывающая суверенитет земель и взвешивающая потребности сельского хозяйства, поселений или других ресурсов в защите экосистемы и биоразнообразия, имеет важное значение.

«Достижение этого баланса будет необходимо, если мы надеемся достичь амбициозных целей по сохранению планеты», – отмечает Риггио. «Но наше исследование оптимистично, поскольку показывает, что эти цели могут быть достигнуты».