Один из пляжей Ленобласти привлек накануне внимание общественности из-за двух волейболистов, привыкших, по-видимому, играть без лишней одежды. И лишней в нашем случае – всей.

Любителей попрыгать с мячом засняли отдыхающие на пляже в Сосновом Бору, выбравшиеся на отдых со своими семьями. Как признаются очевидцы «обнаженной игры», это было не самое приятное соседство.

Однако нашлись и те отдыхающие, которых присутствие нудистов нисколько не смущало. Более того, как следует со слов некоторых очевидцев, здесь ещё во времена Советского Союза сформировался нудистский пляж.

И несмотря на тот факт, что это оказаться правдой (справедливости ради, документально этот нигде не отображено), большая часть отдыхающих осталась недовольна.