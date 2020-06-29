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Один из пляжей Ленобласти привлек накануне внимание общественности из-за двух волейболистов, привыкших, по-видимому, играть без лишней одежды. И лишней в нашем случае – всей.

Любителей попрыгать с мячом засняли отдыхающие на пляже в Сосновом Бору, выбравшиеся на отдых со своими семьями. Как признаются очевидцы «обнаженной игры», это было не самое приятное соседство.

Однако нашлись и те отдыхающие, которых присутствие нудистов нисколько не смущало. Более того, как следует со слов некоторых очевидцев, здесь ещё во времена Советского Союза сформировался нудистский пляж.

И несмотря на тот факт, что это оказаться правдой (справедливости ради, документально этот нигде не отображено), большая часть отдыхающих осталась недовольна.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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