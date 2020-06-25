Появилось видео применения китайского аналога "Змея Горыныча"

В Сети была опубликована видеозапись применения китайской портативной системы разминирования.

Российский аналог – установка разминирования УР-77/83П, имеющая прозвище “Змей Горыныч”, которое она получила за свои языки пламени. Российская система смонтирована на гусеничной базе “Гвоздика” и перевозится на грузовике. При этом она выдает проход 100*6 метров.

Китайская система является более компактной – её также можно переносить и на спине. Правда, взамен этого система имеет заметно меньшую площадь работы.

Система из Китая представляет контейнер с весом 15,5 килограмм. Дальность пуска – 66 метров, также система выдаём разминированный проход в 20*9 метров. Запуск осуществляет ручным запалом с замедлителем.