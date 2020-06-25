Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети была опубликована видеозапись применения китайской портативной системы разминирования.

Российский аналог – установка разминирования УР-77/83П, имеющая прозвище “Змей Горыныч”, которое она получила за свои языки пламени. Российская система смонтирована на гусеничной базе “Гвоздика” и перевозится на грузовике. При этом она выдает проход 100*6 метров.

Китайская система является более компактной – её также можно переносить и на спине. Правда, взамен этого система имеет заметно меньшую площадь работы.

Система из Китая представляет контейнер с весом 15,5 килограмм. Дальность пуска – 66 метров, также система выдаём разминированный проход в 20*9 метров. Запуск осуществляет ручным запалом с замедлителем.

Появилось видео применения китайского аналога "Змея Горыныча"

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Елена Степаненко высказалась насчёт слухов о закрытии своего шоу “Ещё не вечер”… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 24.06.2020
  • читать 1 минуту

Американский солдат передал секретную информацию британским сатанистам

На телеканале NBC, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что боец… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Во Владикавказе пойманы рецидивисты, которые ограбили на улице девушку

Во Владикавказе были задержаны двое мужчин, обвиняемых в грабеже. Согласно имеющейся информации,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 24.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 25 июня – облачно с прояснениями, до 25 °C | город Мытищи, 25 июня – облачно с прояснениями, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский, 25 июня – небольшой дождь, до 22 °C | Южно-Сахалинск, 25 июня – небольшой дождь, до 10 °C | Королев, 25 июня – ясно, до 25 °C | Подольск, 25 июня – переменная облачность, до 23 °C | Армавир, 25 июня – облачно с прояснениями, до 24 °C |