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Александр Лукашевич, российский постпред при ОБСЕ, в рамках недавнего выступления сообщил, что Украина собирается провести масштабное наступление в Донбассе.

Согласно его словам, Киев начал быстро наращивать войска рядом с линией разграничения. Он отметил, что речь идет не о единичных поставках бронетехники, а о массовой транспортировке разных типов вооружения, которые могут использоваться для прикрытия наступательных операций.

Постоянный представитель РФ заявил, что в окрестностях 3-х ж/д станций, находящихся в Донецкой области, были обнаружены танки, ракетные установки, артиллерийские системы, военные грузовые машины и бронеавтомобили. Их количество исчислялось десятками.

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