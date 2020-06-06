Александр Лукашевич, российский постпред при ОБСЕ, в рамках недавнего выступления сообщил, что Украина собирается провести масштабное наступление в Донбассе.

Согласно его словам, Киев начал быстро наращивать войска рядом с линией разграничения. Он отметил, что речь идет не о единичных поставках бронетехники, а о массовой транспортировке разных типов вооружения, которые могут использоваться для прикрытия наступательных операций.

Постоянный представитель РФ заявил, что в окрестностях 3-х ж/д станций, находящихся в Донецкой области, были обнаружены танки, ракетные установки, артиллерийские системы, военные грузовые машины и бронеавтомобили. Их количество исчислялось десятками.