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Рядом с военным полигоном «Каменка», расположенным рядом с одноименным поселком, произошел пожар. Перед этим прошли ночные стрельбы артиллеристов.

Представители местной администрации сообщили о том, что пламя возникло на траве-подстилке. Возгорание было локализовано. Пожар продолжат тушить завтра, так как ночью должны пройти новые артиллерийские стрельбы.

Согласно словам очевидцев случившегося, перед пожаром на полигоне состоялись учения артиллерийских расчетов, в рамках которых снаряд угодил прямо в «котел». Речь идет о болотистом участке, по которому отрабатывается стрельба. Огонь охватил область площадью около 200 квадратных метров.

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