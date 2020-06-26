Рядом с военным полигоном «Каменка», расположенным рядом с одноименным поселком, произошел пожар. Перед этим прошли ночные стрельбы артиллеристов.

Представители местной администрации сообщили о том, что пламя возникло на траве-подстилке. Возгорание было локализовано. Пожар продолжат тушить завтра, так как ночью должны пройти новые артиллерийские стрельбы.

Согласно словам очевидцев случившегося, перед пожаром на полигоне состоялись учения артиллерийских расчетов, в рамках которых снаряд угодил прямо в «котел». Речь идет о болотистом участке, по которому отрабатывается стрельба. Огонь охватил область площадью около 200 квадратных метров.