читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Над Германией прошли воздушные учения с участием боевой авиации самой Германии, а также стран, входящих в НАТО. Отмечается, что авиация США в учениях не была задействована.

Фотографии с мероприятия были опубликованы в Сети. В рамках учений, в том числе, лётчики отработали дозаправку истребителей, проводимую прямо в воздухе. Однако внимательные пользователи заметили, что во время совершения дозаправки самолёт словно бы протекает.

Так, согласно одному комментарию, автор которого знаком с механиком, обслуживающим задействованные в учениях самолёты, с этими истребителями подобные проблемы возникают довольно часто. Причина, из-за которой возникло протекание, только по фото определить нельзя, но дело может быть в клапанах.

Некоторые пользователи также предположили, что дозаправка была лишь формальной, а на деле баки истребителей были полны, и потому топливо просто вылилось.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Каждый пятый человек рискует заболеть тяжёлой формой коронавируса

Специалисты после изучения данных систем здравоохранения 188 стран пришли к выводу, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.06.2020
  • читать 1 минуту

Известная модель поделилась фото в мокрой футболке на голое тело

Французская модель Матильда Танто порадовала своих поклонников новой пикантной фотографией в Instagram.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.06.2020
  • читать 1 минуту

Под Барнаулом двое мужчин на мотоцикле разбились насмерть

Под Барнаулом в дорожно-транспортном происшествии погибли двое мотоциклистов. Инцидент произошёл ночью 25… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 29 июня – ясно, до 20 °C | город Мытищи, 29 июня – ясно, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский, 29 июня – пасмурно, до 16 °C | Южно-Сахалинск, 29 июня – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев, 29 июня – облачно с прояснениями, до 30 °C | Подольск, 29 июня – ясно, до 19 °C | Армавир, 29 июня – ясно, до 27 °C |