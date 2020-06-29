Над Германией прошли воздушные учения с участием боевой авиации самой Германии, а также стран, входящих в НАТО. Отмечается, что авиация США в учениях не была задействована.

Фотографии с мероприятия были опубликованы в Сети. В рамках учений, в том числе, лётчики отработали дозаправку истребителей, проводимую прямо в воздухе. Однако внимательные пользователи заметили, что во время совершения дозаправки самолёт словно бы протекает.

Так, согласно одному комментарию, автор которого знаком с механиком, обслуживающим задействованные в учениях самолёты, с этими истребителями подобные проблемы возникают довольно часто. Причина, из-за которой возникло протекание, только по фото определить нельзя, но дело может быть в клапанах.

Некоторые пользователи также предположили, что дозаправка была лишь формальной, а на деле баки истребителей были полны, и потому топливо просто вылилось.