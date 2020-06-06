Руководство польского URE утвердило измененный тариф на транзит газа из Российской Федерации по участку трубопровода, расположенного на территории Польши.

Таким образом, компании Gaz-System в грядущем году придется оплачивать тариф на вход газа в страну, который будет на 10-13 процентов больше (зависит от типа топлива), чем в нынешнем году. В точках выхода тариф увеличен на 0,1 процента. Тариф на доставку газа для организации EuRoPol GAZ, владеющей соответствующим участком трубопровода, увеличился на 16,5 процента.

Представители URE отмечают, что причиной увеличения тарифов являются огромные стратегические инвестиции, совершенные Gaz-System. Эти финансовые вложения оказывают сильное влияние на энергобезопасность Польши.