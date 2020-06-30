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Виталий Шундрик, экс-полковник полиции из Тюмени, был признан виновным в организации регулярных поборов со своих подчиненных.

Согласно версии следствия, высокопоставленный сотрудник МВД летом 2017 года приказал своим подчиненным собрать деньги на проведение специального конкурса. Всего было собрано 182 000 рублей, однако на мероприятие Шундрик потратил лишь небольшую часть этой суммы. Затем в том же году он собрал со своих коллег еще по 5 000 рублей, потратив деньги на собственные нужды.

Обвинение полицейскому в незаконном сборе средств было предъявлено прошлой осенью. Шундрик признал свою вину и сотрудничал со следствием. Суд приговорил его к 1,5 годам условного срока и назначил штраф в размере 50 000 рублей.

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