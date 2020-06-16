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Представители управления СК РФ по Краснодарскому краю сообщили о том, что полицейский, который позднее был уволен из правоохранительных органов, подозревается в нанесении травм двум мужчинам.

Согласно версии следствия, данное происшествие случилось в конце августа 2019 года. Сотрудник полиции и двое его сообщников подошли к двум краснодарцам, сидевшим в автомобиле Audi рядом с одним из многоквартирных зданий на проезде Аэропортовского. Правоохранитель посчитал, что мужчины прячут наркотики, однако при личном досмотре он ничего не обнаружил.

После этого злоумышленники силой надели на мужчин наручники и потребовали, чтобы они признались в покупке наркотических веществ. При этом они избили пострадавших. В отношении бывшего полицейского было возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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