Представители управления СК РФ по Краснодарскому краю сообщили о том, что полицейский, который позднее был уволен из правоохранительных органов, подозревается в нанесении травм двум мужчинам.

Согласно версии следствия, данное происшествие случилось в конце августа 2019 года. Сотрудник полиции и двое его сообщников подошли к двум краснодарцам, сидевшим в автомобиле Audi рядом с одним из многоквартирных зданий на проезде Аэропортовского. Правоохранитель посчитал, что мужчины прячут наркотики, однако при личном досмотре он ничего не обнаружил.

После этого злоумышленники силой надели на мужчин наручники и потребовали, чтобы они признались в покупке наркотических веществ. При этом они избили пострадавших. В отношении бывшего полицейского было возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.