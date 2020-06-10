Лариса Иванова, представитель управления МВД по Забайкальскому краю, сообщила о задержании в Чите пьяного автомобилиста, который ранее дрифтовал на площади Ленина.

Согласно ее словам, 20-летний водитель официально задержан не из-за дрифта в центральном районе региональной столицы, так как все еще неясно, действительно ли он сидел за рулем Toyota Mark II. Его задержал по причине езды в нетрезвом виде, причем у него отсутствовало водительское удостоверение.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Решается вопрос об открытии уголовного дела. Отмечается, что читинца в марте уже задерживали, когда он ездил пьяным за рулем. После этого молодого человека продержали в спецприемнике несколько дней. Однако, по-видимому, это не поспособствовало пересмотру его взглядов на жизнь.