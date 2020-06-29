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Автомобилист из Оренбургской области обратился к работникам ДПС с просьбой помочь ему избавиться от метровой змеи в машине.

Согласно словам мужчины, он двигался по автодороге, когда услышал необычное шипение. Заглянув под панель приборов, он увидел змею. Оренбуржец предполагает, что рептилия заползла к нему несколько дней назад во время поездки в лес. Она долгое время сидела глубоко в транспортном средстве, поэтому найти ее удалось лишь после открытия крышки предохранителей.

Приехавшие госавтоинспекторы придумали, как можно выманить змею. Они приобрели специальный аэрозоль и начали распылять его под приборной доской. Вначале рептилия показала свою голову, а потом слегка выползла из укрытия. Сотрудники ДПС тут же схватили ее, надев перед этим на руки перчатки, а потом отпустили возле обочины дороги.

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