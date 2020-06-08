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Представители управления СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили о задержании 49-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве несовершеннолетнего юноши.

Следователи отмечают, что преступление было совершено в ночь на воскресенье 7 июня в одном из домов, расположенных на Лыжном переулке. Подозреваемый сильно избил семнадцатилетнего подростка и нанес ему серьезные ножевые ранения. К сожалению, прибывшие на место инцидента медики не смогли спасти пострадавшего.

Указывается, что обвиняемый набросился на юношу из-за личной неприязни. Однако неизвестно, что именно стало причиной того, что мужчина решил расправиться с юношей. В отношении него возбудили уголовное дело.

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