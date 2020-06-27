Под Барнаулом в дорожно-транспортном происшествии погибли двое мотоциклистов.

Инцидент произошёл ночью 25 июня на пятом километре Чуйского тракта. Согласно имеющейся информации, 32-летний водитель мотоцикла Yamaha ехал из Барнаула в Новоалтайск. В какой-то момент он не справился с управлением, и на скорости в 250 километров в час съехал с проезжей части и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель, а также его пассажир, получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались на месте происшествия ещё до прибытия “скорой помощи”. Отмечается, что у обоих остались маленькие дети.

В настоящее время по факту инцидента организована проверка правоохранительными органами.