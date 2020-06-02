33-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова поделилась с поклонниками в Instagram “честным” селфи, опубликовав фото без макияжа и фильтров.

Судя по всему, фото было сделано после бани – певица в кадре предстала раскрасневшаяся и укутанной в махровое полотенце. Публикацию Наталья подписала как “Полёт не во сне, а наяву”.

Поклонники в комментариях сообщили, что без макияжа певица выглядит вообще “как девочка”. Отмечается, что Наталья уже неоднократно говорила о том, что ведёт здоровый образ жизни, питается полезными продуктами, а также занимается в зале. По всей видимости, регулярные банные процедуры также один из секретов её молодости.

Кроме того, недавно она сообщала, что поддерживать молодость и красоту ей очень помогает контрастный душ, который весьма полезен для кровообращения.