Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC из РФ, считает, что Петру Яну удастся одолеть Жозе Алду и получить тем самым чемпионский пояс.

Российский боец решил сделать несколько прогнозов касательно главных боев, которые пройдут в рамках турнира UFC 251. Соответствующую информацию он указал в комментарии, оставленном под постом об анонсе мероприятия в «Инстаграме». Нурмагомедов считает, что победить своего соперника удастся не только Яну, но и Максу Холлоуэйю, которому предстоит сразиться с Александером Волкановски.

Спортсмен из России также отметил, что уроженец Нигерии Камар Усман одолеет Гилберта Бернса и сохранит тем самым свой чемпионский пояс. В СМИ напоминают, что следующий турнир должен будет пройти 11 июля в городе Абу-Даби.