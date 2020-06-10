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Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC из РФ, считает, что Петру Яну удастся одолеть Жозе Алду и получить тем самым чемпионский пояс.

Российский боец решил сделать несколько прогнозов касательно главных боев, которые пройдут в рамках турнира UFC 251. Соответствующую информацию он указал в комментарии, оставленном под постом об анонсе мероприятия в «Инстаграме». Нурмагомедов считает, что победить своего соперника удастся не только Яну, но и Максу Холлоуэйю, которому предстоит сразиться с Александером Волкановски.

Спортсмен из России также отметил, что уроженец Нигерии Камар Усман одолеет Гилберта Бернса и сохранит тем самым свой чемпионский пояс. В СМИ напоминают, что следующий турнир должен будет пройти 11 июля в городе Абу-Даби.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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