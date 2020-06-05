Уфимский рэп-исполнитель Моргенштерн разместил в Сети новый музыкальный клип, который менее чем за сутки набрал свыше двух с половиной миллиона просмотров.

В опубликованном видео рэпер, как и во многих других своих клипах, хвастается наличием у него огромного количества денег, дорогих машин и девушек модельной внешности. В самом начале ролика певец выезжает во двор на внедорожнике Cadillac Escalade, купленном за семь с половиной миллионов рублей.

Затем певец входит в дом, где его уже ждет длинноволосая красавица в одном нижнем белье. Пройдя в одну из комнат, Моргенштерн начинает раскидывать повсюду пятитысячные купюры. Ранее рэпер заявил, что покажет клип, только если под его записью в Instagram будет собрано полмиллиона комментариев – фанаты в итоге оставили свыше миллиона сообщений.