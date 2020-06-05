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Уфимский рэп-исполнитель Моргенштерн разместил в Сети новый музыкальный клип, который менее чем за сутки набрал свыше двух с половиной миллиона просмотров.

В опубликованном видео рэпер, как и во многих других своих клипах, хвастается наличием у него огромного количества денег, дорогих машин и девушек модельной внешности. В самом начале ролика певец выезжает во двор на внедорожнике Cadillac Escalade, купленном за семь с половиной миллионов рублей.

Затем певец входит в дом, где его уже ждет длинноволосая красавица в одном нижнем белье. Пройдя в одну из комнат, Моргенштерн начинает раскидывать повсюду пятитысячные купюры. Ранее рэпер заявил, что покажет клип, только если под его записью в Instagram будет собрано полмиллиона комментариев – фанаты в итоге оставили свыше миллиона сообщений.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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