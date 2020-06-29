По мнению авторов китайского издания Sohu, для США может стать проблемой ионный двигатель ИД-200 КР, разрабатываемый в России “Центром Келдыша”.

ИД-200 КР можно, в том числе, использовать для корректировки пути различных космических аппаратов, а также для долгих полётов в космосе. Более подробные параметры, впрочем, держатся в секрете.

Отмечается, что двигатель весьма экономичен, что открывает возможности для долгосрочной работы на орбите. Как считают специалисты издания, разработка позволит России получить преимущество в своём противостоянии с США. В текущих условиях, если Россия продолжит работу в этом направлении, то США может сильно отстать.

Как отметили журналисты, этот двигатель может стать настоящим революционным технологическим прорывом.