Для операционной системы Windows 10 появилась тестовая версия веб-браузера Chrome с уменьшенным потреблением оперативной памяти.

Отмечается, что Chrome отличается слишком большой загрузкой оперативной памяти, и это до сих пор не удалось как следует решить, несмотря на всю проведённую работу над этим направлением.

Так, ранее сообщалось, что новое обновление Windows May 2020 Update получило функцию SegmentHeap, которая открывает доступ к управлению памятью некоторым ресурсам. Таким образом, объём используемой браузером памяти сократился примерно на 27%.

Подобная функция появилась и в Chrome Canary, и любой желающий может её протестировать. Однако указывается, что эта сборка может работать нестабильно.