Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Для операционной системы Windows 10 появилась тестовая версия веб-браузера Chrome с уменьшенным потреблением оперативной памяти.

Отмечается, что Chrome отличается слишком большой загрузкой оперативной памяти, и это до сих пор не удалось как следует решить, несмотря на всю проведённую работу над этим направлением.

Так, ранее сообщалось, что новое обновление Windows May 2020 Update получило функцию SegmentHeap, которая открывает доступ к управлению памятью некоторым ресурсам. Таким образом, объём используемой браузером памяти сократился примерно на 27%.

Подобная функция появилась и в Chrome Canary, и любой желающий может её протестировать. Однако указывается, что эта сборка может работать нестабильно.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Известная модель поделилась фото в мокрой футболке на голое тело

Французская модель Матильда Танто порадовала своих поклонников новой пикантной фотографией в Instagram.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.06.2020
  • читать 1 минуту

В Ленобласти после укуса змеи девочка попала в реанимацию

В Ленинградской области маленькая девочка пострадала от укуса змеи. Инцидент произошёл в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.06.2020
  • читать 1 минуту

Анфиса Чехова поделилась фото в ярком купальнике

Ведущая Анфиса Чехова в ответ на многочисленные просьбы своих подписчиков опубликовала в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 26.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 28 июня – переменная облачность, до 21 °C | город Мытищи, 28 июня – небольшой дождь, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский, 28 июня – облачно с прояснениями, до 21 °C | Южно-Сахалинск, 28 июня – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев, 28 июня – ясно, до 29 °C | Подольск, 28 июня – небольшая облачность, до 26 °C | Армавир, 28 июня – ясно, до 25 °C |