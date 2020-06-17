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Андрей Норкин, телеведущий и журналист, в рамках недавнего шоу впервые пошутил после смерти своей супруги Юлии.

Жена Андрея тоже работала журналисткой. Она умерла 4 июня. Согласно официальной версии, женщина скончалась от инфаркта. Норкин решил на время покинуть телевидение, однако в понедельник, 15 июня, он снова стал ведущим передачи «Место встречи», транслируемой на канале НТВ.

В ходе телеэфира ведущий позволил себе пошутить несколько раз. В комментариях под данным выпуском на видеохостинге YouTube многие пользователи похвалили Андрея за невероятную выдержку и огромный профессионализм. Они также поздравили его с возвращением на телевидение.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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