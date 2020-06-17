В управлении СКР по Магаданской области сообщили о возбуждении двух уголовных дел в отношении мужчины, избившего сотрудников полиции в региональной столице.

По версии следствия, в минувшую субботу, 13 июня, к жилому зданию подъехал наряд ППС. Согласно поступившему сообщению, местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, набросился на двух девушек на улице. Полицейские потребовали, чтобы он прекратил рукоприкладство, однако вместо этого злоумышленник накинулся на правоохранителей. Одно из них хулиган ударил тяжелым предметом по голове, а второму нанес несколько ударов кулаками по лицу.

Позднее медики диагностировали у одного из стражей порядка черепно-мозговую травму, а у второго – перелом носа. Злоумышленника задержали, а заведенные в отношении него дела соединили в одно. Если его признают виновным, то ему будет грозить тюремное заключение сроком до десяти лет.