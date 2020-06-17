Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В управлении СКР по Магаданской области сообщили о возбуждении двух уголовных дел в отношении мужчины, избившего сотрудников полиции в региональной столице.

По версии следствия, в минувшую субботу, 13 июня, к жилому зданию подъехал наряд ППС. Согласно поступившему сообщению, местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, набросился на двух девушек на улице. Полицейские потребовали, чтобы он прекратил рукоприкладство, однако вместо этого злоумышленник накинулся на правоохранителей. Одно из них хулиган ударил тяжелым предметом по голове, а второму нанес несколько ударов кулаками по лицу.

Позднее медики диагностировали у одного из стражей порядка черепно-мозговую травму, а у второго – перелом носа. Злоумышленника задержали, а заведенные в отношении него дела соединили в одно. Если его признают виновным, то ему будет грозить тюремное заключение сроком до десяти лет.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Норкин впервые пошутил в прямом эфире после смерти жены

Андрей Норкин, телеведущий и журналист, в рамках недавнего шоу впервые пошутил после… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Девочки из Барнаула забрасывали прохожих камнями

В одном из сообществ города Барнаул в соцсети ВКонтакте рассказали о том,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Житель Выборга обнаружил в лесу архив медицинского центра с данными пациентов

В информагентстве «Выборг» сообщили о том, что местный житель недавно нашел в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 17 июня – небольшой дождь, до 24 °C | город Мытищи, 17 июня – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский, 17 июня – ясно, до 10 °C | Южно-Сахалинск, 17 июня – пасмурно, до 11 °C | Королев, 17 июня – облачно с прояснениями, до 30 °C | Подольск, 17 июня – облачно с прояснениями, до 26 °C | Армавир, 17 июня – пасмурно, до 27 °C |