В управлении СК РФ по Удмуртской Республике сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели семнадцатилетней девушки в региональной столице на вечеринке.

Согласно версии следствия, данное происшествие случилось в понедельник, 8 июня, в одном из частных домов, расположенных в Ленинском районе и арендованных несколькими молодыми людьми для празднования дня рождения. В ходе вечеринки они пили коньяк, приобретенный ими в разлив. Проснувшись на следующий день, они не смогли разбудить одну из участниц мероприятия.

Сотрудники правоохранительных органов осуществили изъятие емкости с остатками коньяка. Была назначена химическая и медицинская экспертизы. Они также допросят участников вечеринки и примутся за поиски продавца алкогольного напитка.