Издание The Jerusalem Post, ссылаясь на Ayn Al-Furat, сообщило о проведённой атаке по объектам проиранских ополченцев, которую совершил неизвестный самолёт.

Согласно опубликованной информации, атака была проведена ночью 26 июня по двум объектам, находящихся в провинции Хомс. Один из подвергшихся атаке объектов, как отмечается, ранее был использован как автозаправка для сил президента Сирии Башара Асада. В настоящее время здесь располагаются проиранские ополченцы, а также Корпус стражей исламской революции Ирана, которые находятся и на втором атакованном объекте.

Всего на объектах было около 40 военных, а также тяжёлая техника. Отмечается, что в результате атаки погибли 10 человек, в том числе лидер одной из иранских группировок.