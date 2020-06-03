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Во вторник, 2 июня, боевые самолёты неизвестного происхождения разбомбили район поблизости от российской авиабазы “Хмеймим”. Информацию об этом публикует издание Avia.pro.

Как сообщается, нанесённый ракетный удар был настолько мощным, что яркий свет от него был выден на несколько километров вокруг. Кто именно нанёс удар, неизвестно – ни одна из стран, которая имела мотивы это сделать, не взяла на себя ответственность.

Отмечается, что удар пришёл по территории, которая в настоящее время занята турецкими боевиками. Таким образом, атаку могла провести Россия или Сирия, которые пока что не прокомментировали инцидент официально. Также сообщается, что всего лишь несколько дней назад это же место исследовалось также неизвестным самолётом, который провёл отстрел осветительных боеприпасов.

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