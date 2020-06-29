Эксперты издания РИА «Новости» опубликовали информацию о российских регионах с наиболее доступным жильем. Большинство из них находятся на крайнем севере.

Рейтинг был составлен на основе возможности среднестатистической семьи с ребенком приобрести квартиру площадью 60 квадратных метров, если она будет ежемесячно откладывать деньги после всех минимальных расходов на жизнь. В результате список возглавили: Магаданская область, ХМАО и Ненецкий автономный округ. В них россияне могут каждый месяц откладывать около 49 000 рублей, что позволит им купить жилье менее чем за 3 года.

Затем идут Тюменская область, Камчатский край и Мурманская область. Жителям этих регионов необходимо 3-4 года на покупки двухкомнатной квартиры. Однако их траты не должны превышать прожиточный минимум. В целом покупка жилья в текущем году, по словам аналитиков, стала доступней в сравнении с 2019 годом.