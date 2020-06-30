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Астрономы смогли выяснить, почему на Нептуне и Уране возникают алмазные дожди. Им удалось это сделать, воспроизведя необходимые планетарные условия в лаборатории.

Исследователи выяснили, что атмосфера данных планет состоит из гелия, метана и водорода, а их ядра окружает ультраплотная жидкость, содержащая в себе метан, аммиак и обычную воду. В рамках опыта специалисты определили, что при высоких показателях давления и температуры метан способен преобразовываться в алмазы, то есть в теории они могут формироваться рядом с ядрами указанных космических тел.

Чтобы проверить эту гипотезу на практике, эксперты заменили метан углеводородным полистиролом. Затем они воспроизвели условия, наблюдаемые на одной из планет на глубине 10 тысяч километров. Температура достигла 5 тысяч Кельвинов, а давление превысило 1500 тонн на квадратный сантиметр. После этого ученые увидели, как углерод трансформируется в алмаз, а остальная часть распадается на атомы водорода.

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