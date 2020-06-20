Настя Каменских рассказала своим поклонникам о том, как добиться красивой фигуры, тратя на это всего лишь 15 минут в день.

Так, делать упражнения лучше всего с утра на голодный желудок – так даже простые упражнения являются более эффективными, сжигается больше калорий, а в течения дня хочется меньше есть. Перед тренировкой следует сделать разминку, затем – планку на локтях. После этого Каменских рекомендует отжимания с широким разведением плеч, а затем приседания у стены. Также она посоветовала не делать слишком большие нагрузки.

По словам певицы, это не заменит полноценную тренировку, но регулярное выполнение таких упражнений вкупе с правильным питанием укрепит и подтянет тело. Она отметила, что, согласно выводу диетологов, 80% успеха при похудении зависит именно от питания.