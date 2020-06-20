Блогер Настя Ивлеева рассказала в Stories Instagram о своём участии в шоу “Что было дальше?”.

По правилам шоу, она должна была рассказать историю из своей жизни, в то время как ведущие постоянно её перебивали, вставляя в рассказ различные подколы и шутки. Рассказ, таким образом, растягивается на долгое время.

Ивлеева решила рассказать о посещении ночного клуба в Берлине, где гости занимались оргией. Это произошло во время съёмок одного из эпизодов передачи “Орёл и решка”. Ведущие всячески пытались поставить её в неловкое положение, однако это у них так и не получилось.

Как отметила Ивлеева, это “история о том, как пытались, но не смогли”. Также блогер задалась вопрос о том, зачем звать девушку, если не вышло её “разнести”. В целом, она осталась не очень довольна шоу и заявила, что лучше бы сходила к Собчак, с которой у неё не особо хорошие отношения.