На официальном интернет-ресурсе одного из отделений НАСА сообщили о том, что 6 июня к планете приблизится крупный астероид под названием 163348 (2002 NN4).

В опубликованном сообщении отмечается, что размер этого космического тела может варьироваться от 250 до 570 метров. Максимально близко к Земле он подлетит в субботу примерно в полседьмого вечера по мск. Однако его столкновение с планетой маловероятно, так как он окажется от нее на расстоянии, в тринадцать раз превышающую дистанцию до Луны.

Но этот небесный объект все равно относится к потенциально опасным. Дело в том, что траектория его полета пересекается с земной орбитой. Его впервые заметили около восемнадцати лет назад. На полный оборот вокруг Солнца ему необходимо 300 земных суток.